Детройт у ніч з 21 на 22 лютого провів поєдинок на виїзді проти Орландо у рамках регулярного чемпіонату НБА. Український баскетболіст Святослав Михайлюк набрав за гостей лише 5 очок.

Протягом всього матчу баскетболісти Орландо диктували свою гру на рідному паркеті. Лише третя партія залишилась за гостями. У підсумку – 105:96 (28:26, 28:22, 27:28, 22:20).

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Невдала гра Детройта

Свій час на паркеті отримав й українець у складі Детройта Святослав Михайлюк. Атакувальний захисник провів на майданчику 15 хвилин 29 секунд. За цей час українець набрав 5 очок, зробив два підбирання та одну передачу. Також запам'ятався однією втратою м'яча та одного разу зіграв на перехопленні.

Михайлюк став шостим за результативністю у своїй команді. Героєм зустрічі став чорногорський центровий Орландо Нікола Вучевіч – 37 очок та 12 підбирань.

Ця поразка стала вже 22-ю у сезонів НБА, Детройт продовжує займати останнє 15 місце у Східній конференції. У їх активі лише 8 перемог. А от їх суперник у матчі посідає 12 сходинка.

У наступному матчі гравці Детройта намагатимуться взяти реванш в Орландо. Другий поєдинок між цими клубами відбудеться вже 24 лютого.

Орландо – Детройт відеоогляд