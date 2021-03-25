Ми виконали план, уперше грали за такою схемою, – Шевченко про гру з Францією
Збірна України 24 березня сенсаційно зіграла внічию проти Франції у першому матчі відбору на чемпіонат світу-2022. Головний тренер української команди Андрій Шевченко поділився враженнями після поєдинку.
Источник:УАФ
Українська збірна змогла привезти в Україну одне очко з титулованим суперником, який був фаворитом цього протистояння. Андрій Шевченко використав проти французів нову схему, яка дала свій результат та здивувала тренерський штаб французів.
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Нова схема від Шевченка
Наставник нашої команди задоволений грою, яку показали його хлопці на футбольному полі та подякував за самовіддачу. Нічия – дуже хороший результат для України проти настільки талановитої команди, як Франція.
Ми виконали план, уперше грали за такою схемою. Було дуже складно, оскільки ми мали замало часу на підготовку. Я хочу подякувати своїм футболістам за докладені ними зусилля та командну гру,
– сказав Шевченко.
Андрій Миколайович зазначив, що тренерський штаб довго та детально вивчав гру французького суперника. Пригадав тренер і болючу поразку у товариській зустрічі (7:1), яка дала додаткову інформацію. Найбільший урок, який виніс легендарний форвард у минулому, що грати у відкритий футбол з командою Дідьє Дешама – це футбольне самогубство.
Щільна оборона та непомітний Мбаппе
"Ми постаралися зіграти компактно, створити певний тиск на м'ячі, закрити найгостріших футболістів суперника, зокрема, Кіліана Мбаппе. Він дуже добре атакує в просторі, постійно змінює фланги, але у цій грі показати себе на всі 100% йому не вдалось. Мбаппе діяв зліва, тому ми поставили проти нього більше гравців. Один постійно пресингував, а другий закривав простір. План удався, дякую нашим футболістам за виконану роботу", – розповів Шевченко.
Андрій Миколайович не приховує, що у контратаках його хлопці мали багато технічного браку. Однак команда відпрацьовувала в обороні, що забирало чимало сил та не дозволяло бути достатньо свіжим під час контратак.
Були непогані продовження. Десь хлопці втомилися, приймали неправильні рішення. Це нормально. У нас було багато шансів, але допускалися технічні помилки. Ти завжди втрачаєш багато енергії, коли пробігаєш велику дистанцію. Французька команда відправляла в атаку багато футболістів, відкривала для нас простір,
– підсумував гру своєї команди Шевченко.
- На підопічних Андрія Шевченка у березні чекають ще дві гри у відборі на чемпіонат світу-2022. Вже 28 березня українська збірна зіграє у Києві проти Фінляндії, а вже через три дні (31 березня) поміряються силами з Казахстаном.
- Це лише друга перемога українців у протистояннях проти французької збірної. Єдину звитягу до цього матчу Україну здобула ще у листопаді 2013 року (2:0). Сталось це у відборі на чемпіонат світу.
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