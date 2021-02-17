Боєць Хабіб Нурмагомедов був серед запрошених гостей на матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Барселона – ПСЖ. А після матчу отримав цінні подарунки.

Хабіб Нурмагомедов після матчу Барселона – ПСЖ опублікував ряд фото та відео у своєму інстаграмі.

Як це було Спірний пенальті Мессі та хет-трик Мбаппе: ПСЖ розгромив Барселону у Лізі чемпіонів – відео

На одному з відео він тримає футболку Кіліана Мбаппе, який у цьому матчі оформив хет-трик. Футболіст подарував її бійцю з особистим автографом.

"Кіліан Мбаппе, з хет-триком. Вдвічі приємніше, що Барселоні", – підписав це відео Хабіб.

Вже після цього Хабіб пожартував з Жерара Піке. На одній з фотографій з матчу захисник Барселони змагається з Мбаппе, тримаючи його за футболку. "Залиш футболку, братан. Вона вже в мене", – підписав фотографію Хабіб.

Ще одну футболку він отримав від воротаря Кейлора Наваса. Вона теж була з автографом.