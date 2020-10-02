Матчи сборной Украины против Испании и Швейцарии могут перенести во Львов: причина
На заседании КГГА 2 октября рассмотрели письма МЗ и УАФ об отмене запрета на проведение матчей в Киеве со зрителями. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией было принято решение оставить запрет в силе.
Как сообщает телеграм-канал "Динамо Киев Inside", в УАФ все же хотят провести ближайшие матчи сборной Украины со зрителями. Рассматриваются несколько вариантов решения этого вопроса.
Коротко Сборная Украины проведет матчи с Германией и Испанией со зрителями на трибунах
Один из них – перенос игр Лиги наций против Германии и Испании во Львов. Местные власти города разрешили посещение трибун в количестве 30% от них.
Календарь матчей сборной Украины в 2020 году
- Франция-Украина. 7 октября 2020 года. Сен-Дени, "Стад де Франс".
- Украина-Германия. 10 октября 2020 года. Киев, НСК "Олимпийский".
- Украина-Испания. 13 октября 2020 года. Киев, НСК "Олимпийский".
- Польша-Украина. 11 ноября. Хожув, " Силезский стадион"
- Германия-Украина. 14 ноября. Лейпциг, "Ред Булл Арена".
- Швейцария-Украина. 17 ноября 2020 года. Люцерн, "Свисспорарена".
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