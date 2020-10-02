На заседании КГГА 2 октября рассмотрели письма МЗ и УАФ об отмене запрета на проведение матчей в Киеве со зрителями. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией было принято решение оставить запрет в силе.

Как сообщает телеграм-канал "Динамо Киев Inside", в УАФ все же хотят провести ближайшие матчи сборной Украины со зрителями. Рассматриваются несколько вариантов решения этого вопроса.

Коротко Сборная Украины проведет матчи с Германией и Испанией со зрителями на трибунах

Один из них – перенос игр Лиги наций против Германии и Испании во Львов. Местные власти города разрешили посещение трибун в количестве 30% от них.

Календарь матчей сборной Украины в 2020 году