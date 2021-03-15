Матчи сборной Украины в отборе на ЧМ - 2022 могут перенести из Львова в Харьков, – СМИ
Сборная Украины может провести мартовские домашние матчи квалификации ЧМ-2022 на стадионе "Металлист" в Харькове. Сейчас проведение встреч против Финляндии (28 марта) и Казахстана (31 марта) запланировано на "Арене Львов".
Источник:ТаТоТаке
Поле стадиона не готово к этим матчам, хоть и УАФ попросила не проводить на арене игры до конца марта.
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На стадионе "Металлист" состояние газона тоже не в лучшем состоянии. За последнюю неделю на арене не работал подогрев из-за поломки теплосети.
Когда примут решение
15 марта "Металлист-1925" примет "Альянс" на "Металлисте". 16 марта УАФ примет решение, где проводить матчи сборной.
Проблемы газона "Арены Львов" перед матчем сборной Украины: коротко
- В конце марта сборная Украины сыграет два матча на "Арене Львов". Еще задолго до этих матчей в СМИ появилась информация, что тренерский штаб сборной обратился с просьбой, чтобы за три недели до этих матчей на "Арене Львов" не проводили никаких матчей. Было опасение относительно состояния газона.
- На "Арене Львов" свои домашние матчи в УПЛ проводят Львов и Рух. Эти команды должны были бы между собой встретиться в 18-м туре УПЛ (базовая дата 13 марта). Но игру тоже перенесли. Однако на неопределенный срок.
- Стоит добавить, что во Львове есть еще один стадион, который имеет право принимать матчи УПЛ – "Украина". Однако он в аренде у Карпат, у руководства которых напряженные отношения с владельцем Руха.
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