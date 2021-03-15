Сборная Украины может провести мартовские домашние матчи квалификации ЧМ-2022 на стадионе "Металлист" в Харькове. Сейчас проведение встреч против Финляндии (28 марта) и Казахстана (31 марта) запланировано на "Арене Львов".

Поле стадиона не готово к этим матчам, хоть и УАФ попросила не проводить на арене игры до конца марта.

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На стадионе "Металлист" состояние газона тоже не в лучшем состоянии. За последнюю неделю на арене не работал подогрев из-за поломки теплосети.

Когда примут решение

15 марта "Металлист-1925" примет "Альянс" на "Металлисте". 16 марта УАФ примет решение, где проводить матчи сборной.

Обратите внимание! Директор "Арены Львов" Ольга Манько сказала, что стадион подписал договоры с УАФ по проведению этих встреч во Львове, сделаные платежи, поле готовят.

Проблемы газона "Арены Львов" перед матчем сборной Украины: коротко