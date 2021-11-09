Причина потасовки

На 69-й минуте матча, при счете 2:1 в пользу азовцев, игрок Мариуполя начал слишком агрессивно атаковать соперника, пытаясь отобрать мяч.

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То и дело он пытался перехватить мяч, однако тот, словно приклеенный, продолжал оставаться в ногах футболиста Интера. Уже упав, он попытался сбить с ног соперника, но и здесь не попал по ногам.

На помощь пришел партнер по команде, который с разгона толкнул днепрянина. Как следствие, эпизод перерос в стычку, к которой впоследствии присоединились родители, болельщики и тренеры. Арбитры сначала пытались успокоить потасовку, однако потом отошли в сторону и ждали, пока эмоции утихнут.

Видео драки в матче Интер (Днепр) U-17 – Мариуполь U-17