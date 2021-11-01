Матч Черноморец – Рух запланирован на субботу, 6 ноября. Вместо Одессы, игра состоится во Львове.

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Как говорится в сообщении на сайте Руха, игру перенесли "в связи с матчем сборной Украины на одесском стадионе". Поэтому матч Черноморец – Рух состоится на "Арене Львов" 6 ноября. Начало матча в 19:30. Матч второго круга между командами состоится уже в Одессе.

Однако сам матч во Львове состоится без зрителей из-за карантинных ограничений.

Сборная Украины свой товарищеский матч в Одессе сыграет 11 ноября. Начало матча в 19: 30.