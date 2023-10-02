У групі "А" свою чергову перемогу святкували львівські Карпати. "Леви" гостювали на стадіоні Хуста, який останнім часом демонструє класний рівень футболу. У першому таймі команди на двох забили лише один гол, але за те який. Рябов розрядив свою гармату та відкрив рахунок у зустрічі ударом із розряду, який не береться, повідомляє 24 Канал.
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"Зелено-білі" вдруге здолали Хуст
По перерві Мирон Маркевич зробив певні зміни. Легендарний тренер "зелено-білих" знову вгадав із замінами. Іґор Невес, який вийшов на заміну, за 20 хвилин оформив дубль у ворота закарпатського клубу та встановив остаточний рахунок матчу 0:3.
Карпати вдруге у сезоні-2023/2024 переграти закарпатського суперника. "Леви" після 10-ти турів дуже впевнено лідирують у групі "А", набравши 26 балів. Підопічні Мирона Богдановича реабілітувались за втрату очок у грі проти тернопільської Ниви, з якою у минулому турі розписали мирову 1:1.
Найближчий конкурент Карпат є Нива Бузова, яка у цьому турі мінімально поступилась Агробізнесу 1:0. Нива поступається лідеру вже 7 пунктами.
Топ-3 замикає Буковина (14 очок).
Усі результати 10-го туру групи "А":
- Поділля – Прикарпаття 1:1
- Епіцентр – Металіст 2:2
- Нива Т – Буковина 0:1
- Хуст – Карпати 0:3
- Агробізнес – Нива Б 1:0
Інгулець впевнено прямує до повернення в УПЛ
У групі "Б" теж свою переконливу перемогу святкував її лідер – Інгулець. Клуб із Петрового здобув перемогу над Полтавою 1:3. Інгулець у 10-ти турах набрав 28 пунктів.
Найближчий суперник Інгульця із Сум втратив очки у домашній грі проти Маріуполя, зігравши внічию 0:0. Вікторія набрала вже 19 балів.
Щодо Лівого берега, який йде третім у групі "Б", то клуб здобув перемогу над Гірник-Спорт 0:1. Лівий берег набрав 17 очок.
Результати 10-го туру групи "Б":
- Діназ – Чернігів 1:2
- Полтава – Інгулець 1:3
- Кремінь – Металург З 1:2
- Вікторія – Маріуполь 0:0
- Гірник-Спорт – Лівий берег 0:1