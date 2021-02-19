У Манчестер Сіті відреагував на чутки, що аргентинський футболіст Ліонель Мессі влітку 2021 року поповнить лави команди.

У Манчестер Сіті заперечують факт переговорів про можливий трансфер 33-річного Мессі.

Це цікаво Скільки Мессі заробив у Барселоні за останні 4 роки: космічна сума, яка шокує фанатів

Мессі може перейти у новий клуб безкоштовно

Аргентинський футболіст Барселони влітку 2021 року стане вільним агентом, якщо не продовжить контракт з каталонцями.

Наразі угода Мессі з Барселоною чинна до 30 червня. Якщо угода не буде продовжена, він зможе перейти в будь-який клуб безкоштовно.

Новому клубу Мессі доведеться тільки заплатити символічний платіж солідарності клубу, який виховав Мессі. У цьому випадку йдеться про Барселону.

Варте уваги Натяк на переїзд: Мессі за космічні гроші купив розкішну квартиру у Маямі – фото

Мессі проявляє бажання покинути Барселону протягом останнього часу. Очікувалося, що Лео піде з Барселони влітку 2020 року. Однак президент Барселони Жозеп Бартомеу вмовив його залишитися

ЗМІ пов'язують Мессі з французьким ПСЖ та Манчестер Сіті. Але в англійському клубі стверджують, що ні минулого літа, ні після цього не вели переговори з Мессі.

Що каже Мессі

Аргентинський футболіст вкрай рідко дає інтерв'ю чи з'являється на пресконференціях.

У грудні 2020 року Мессі заявив, що "поки нічого не ясно". За словами аргентинця, він прийме рішення після завершення сезону-2020/2021.



Футболісти, які можуть стати вільними агентами / Інфографіка 24 каналу