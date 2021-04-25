Манчестер Сіті – Тоттенхем 1:0

Гол: Ляпорт, 82

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Манчестер Сіті прогнозовано потужно розпочав гру і за стартові хвилини мав два гострі моменти. Двічі на небезпечній ударній позиції був Філ Фоден.

Спершу діамант Манчестер Сіті позбувся опіки у штрафному майданчику, але отримавши гарну передачу, пробив повз ліву стійку.

Згодом Фоден був першим на добиванні у штрафному "шпор", швидко відправивши м'яч у напрямку воріт. Однак на шляху м'яча опинився оборонець і перевів його в стійку.

На 35 хвилині воротам Уго Льоріса загрожував Марез. Ріяд увійшов у штрафний з правого флангу та наважився на удар з гострого кута. На щастя для "шпор", алжирець не влучив у площину воріт.

У компенсований до першого тайму час доволі небезпечним ударом вистрілив Канселу, але Льоріс відбив м'яч.

Свій перший шанс відзначитися Тоттенхем отримав на 47 хвилині. Джовані Ло Чельсо майстерно приборкав незручну передачу на межі штрафного майданчика та пробив у лівий нижній кут воріт. Закері Стеффен зумів виконати блискучий сейв у стрибку.

"Містяни" відповіли гострим моментом на 71 хвилині. Кевін Де Брюйне класно навісив у штрафний з правого флангу. Фернандіньйо замкнув передачу на дальній стійці, але Льоріс забрав м'яч до рук.

Через 2 хвилини знову воротам лондонців загрожував Марез. Ріяд змістився майже до штрафного "шпор" та завдав удару у правий від Льоріса кут. Голкіпер здійснив ефектний порятунок.

Чемпіонський гол Ляпорта

Тиск Манчестер Сіті увінчався голом аж на 82 хвилині. "Містяни" заробили стандарт між штрафним майданчиком та кутовим прапорцем. Де Брюйне навісив у штрафний, де Ляпорт без опору ударом головою переправив м'яч у ворота.

Арбітр компенсував до основного часу 3 хвилини, але Тоттенхем так і не зміг зрівняти рахунок. Манчестер Сіті виграв матч та вчетверте поспіль виграв Кубок англійської ліги!

Український футболіст Олександр Зінченко провів увесь матч на лаві запасних.