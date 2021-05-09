8 гол Маліновського
Руслан Маліновський відзначився на 12 хвилині гри поєдинку Парма – Аталанта у рамках 35 туру Серії А.
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Український хавбек за межами штрафного отримав передачу від Ілічича, обманним маневром прибрав суперника та пробив. Руслан поцілив у нижній кут.
Відео голу Маліновського
Аталанта Маліновського бореться за срібні нагороди чемпіонату Італії. Перемога над Пармою допоможе команді закріпитися на другій сходинці.
- Для Руслана Маліновського гра проти Парми вже 39 у сезоні-2020/2021. На рахунку українця 8 голів та 10 результативних передач.
- Руслан два місяці поспіль визнаний найкращим гравцем Аталанти.