8 гол Маліновського

Руслан Маліновський відзначився на 12 хвилині гри поєдинку Парма – Аталанта у рамках 35 туру Серії А.

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Український хавбек за межами штрафного отримав передачу від Ілічича, обманним маневром прибрав суперника та пробив. Руслан поцілив у нижній кут.

Відео голу Маліновського

Аталанта Маліновського бореться за срібні нагороди чемпіонату Італії. Перемога над Пармою допоможе команді закріпитися на другій сходинці.

  • Для Руслана Маліновського гра проти Парми вже 39 у сезоні-2020/2021. На рахунку українця 8 голів та 10 результативних передач.
  • Руслан два місяці поспіль визнаний найкращим гравцем Аталанти.