Хавбек сборной Украины Руслан Малиновский стал автором единственного мяча в ворота Германии в 3-м туре Лиги Наций. Лидер украинской команды мог бы пополнить свой голевой задел в следующем матче против Испании, но не сыграет из-за перебора желтых карточек.

Ко всем главным проблемам наставника сборной Украины Андрея Шевченко добавилась еще одна – Малиновский пропускает следующий поединок против испанцев. Как рассказала журналистка ТК "Футбол" Влада Зинченко, футболист не знал, что может пропустить следующий поединок.

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Дисквалификация лидера

Малиновский вышел в старте на матч против Германии и даже сократил счет на табло до минимального 1:2, удачно реализовав пенальти. Все бы ничего, если бы на 41-й минуте украинский полузащитник не заработал желтую карточку, которая стала второй для Малиновского в Лиге Наций.

По правилам турнира, две желтые карточки в разных матчах приводят к тому, что игрок автоматически пропускает следующий поединок. Малиновский признался, что не знал о таких правилах. Руслан подчеркнул, что не фолил бы так, если бы до конца знал такие нововведения.

В следующем матче подопечные Шевченко сыграют против сборной Испании. Встреча состоится уже 13 октября на газоне НСК "Олимпийский". Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45. Добавим, что во вчерашнем матче сборная Украины минимально уступила Германии 1:2.

Самой большой проблемой Шевченко является то, что наставник потерял уже третьего основного центрального полузащитника. Александр Зинченко пропускает матчи из-за травмы, Тарас Степаненко заболел коронавирусом, а теперь еще и Малиновский дисквалифицирован.