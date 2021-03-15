Матч чемпіонату України між Львовом та Шахтарем відбудеться аж у Харкові. Все через підготовку "Арени Львів" до матчів збірної України.

Матч між Львовом та Шахтарем запланований на неділю, 21 березня. Але провести гру у Львові команда так і не змогла. Все через те, що "Арена Львів", де "містяни" проводять домашні матчі, готують до ігор збірної України, які відбудуться наприкінці березня.

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Нічого кращого, аніж перенести гру на інший кінець України, у футбольному клубі не вирішили. Відтак гра Львів – Металіст відбудеться у Харкові на ОСК "Металіст". Дату та початок матчу вирішили не змінювати – неділя, 21 березня, о 17:00.

Матчі молодіжних та юнацьких команд відбудуться у Львові відповідно до актуального календаря змагань.

Варто додати, що це не вперше переносять матчі через збірну України:

Матч між Рухом та Десною перенесли з 6 березня на 8 березня, а замість "Арени Львів" гру провели на стадіоні СКІФ, який не має право приймати матчі рівня УПЛ. Але для Руху зробили виняток.

У 18-у турі (базова дата 13 березня) гру між Львовом та Рухом відклали на невизначений термін. Це вже друга гра Львова в цьому сезоні, яку відклали. До цього перенесли матч "містян" з Минаєм, яка мала відбутися ще в першому турі. Однак тоді на заваді став коронавірус в командах.

У Львові, окрім "Арени Львів", є ще стадіон "Україна", на якій можна проводити матчі УПЛ. Однак ні Львів, ні Рух там вирішили не проводити свої матчі.

В минулому сезоні Львів частину матчі проводив у Тернополі. Але цього разу вирішив провести матч аж у Харкові.

Шахтар в лютому 2021 року допоміг Львову з добиранням додому. У містян поламався автобус, коли вони мали їхати з Києва до Львова. І керівництво "гірників" надало клубний автобус, щоб гравці змогли повернутися до своїх домівок після зборів.