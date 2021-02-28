Форвард італійського Інтера Ромелу Лукаку відзначився у матчі чемпіонату проти Дженоа вже на першій хвилині. М'яч влетів у ворота на 32-й секунді матчу.

ДЖеноа розвела м'яч з центра поля. Але після закидання вперед, захисники Інтера його перехопили – Басоні головою скинув вперед, Барелла прокинув м'яч на Лукаку, той віддав пас на Мартінеса. І отримавши зворотній пас, Лукаку побіг до воріт суперника. Форвард змістився праворуч, а після цього пробив у лівий від себе кут воріт.

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Перін, який стояв на воротах, помилився. Він почав задкувати, і не зумів зреагувати як слід на удар.

Відео голу Лукаку

Для Лукаку це 18-й гол в чемпіонаті Італії в цьому сезоні. Завдяки цьому він не другому місці в гонці бомбардирів. У першого Роналду 19 голів. Він забив у матчі проти Верони, але Ювентус не зумів перемогти.