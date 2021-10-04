"Луческу – Иуда Искариот": фанаты Шахтера во время матча с Динамо вывесили баннер – фото

Во время поединка Динамо – Шахтер (0:0) на НСК "Олимпийский" в фанатском секторе "горняков" можно было заметить послание Мирче Луческу.

Болельщики Шахтера вывесили баннер со словами: "Луческу – Иуда Искариот". Таким образом, фанаты донецкого клуба показали, как относятся к румынскому специалисту после его перехода в Динамо.

К слову Динамо и Шахтер не сумели обнаружить более сильного в юбилейном "украинском классическом"



Оскорбительный баннер для Луческу / Фото Fanday

На послематчевой пресс-конференции у Луческу спросили его мнение относительно баннера, однако тренер Динамо отказался отвечать на вопрос, заявив, что его интересует только игра команды, а не то, что происходит вокруг него.

Карьера Луческу в Шахтере

Иуда Искариот – один из 12 апостолов, учеников Иисуса, который предал Христа за 30 серебренников.

Луческу провел во главе Шахтера 12 лет, восемь раз стал чемпионом Украины, шесть – обладателем Кубка, а также победил в Кубке УЕФА 2008/09. В июле 2020-го он подписал контракт с Динамо и оформил чемпионский дубль с киевлянами.