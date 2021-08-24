Лучано Лучи прооперировали после ДТП в Киеве: видео с места аварии

Украинская ассоциация футбола выступила с официальным заявлением по поводу ДТП, в которое попал глава Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи.

Отмечается, что футбольный функционер перенес операцию.

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"23 августа в 15.45 в Дарницком районе Киева произошло ДТП с участием автомобиля Ford, в котором находились председатель Комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Луче, его помощник Роман Только и водитель. Автомобиль стоял на перекрестке, остановившись на красный свет светофора. И в этот момент в него врезался другой автомобиль", – говорится в заявлении.

Лучано Лучи и Роман Лишень находятся в одной из киевских больниц. В результате ДТП они на время потеряли сознание. После госпитализации им обоим сделали операции, в данный момент они находятся в сознании, угрозы их жизни не существует. Полученные травмы можно характеризовать как средней тяжести,

– сообщил председатель Спортивно-медицинского комитета УАФ Вячеслав Попов.

Видео с места аварии Лучано Лучи

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