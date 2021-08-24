Отмечается, что футбольный функционер перенес операцию.
Смотрите также Лучано Лучи попал в ДТП в Киеве: трех человек госпитализировали, – СМИ
"23 августа в 15.45 в Дарницком районе Киева произошло ДТП с участием автомобиля Ford, в котором находились председатель Комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Луче, его помощник Роман Только и водитель. Автомобиль стоял на перекрестке, остановившись на красный свет светофора. И в этот момент в него врезался другой автомобиль", – говорится в заявлении.
Лучано Лучи и Роман Лишень находятся в одной из киевских больниц. В результате ДТП они на время потеряли сознание. После госпитализации им обоим сделали операции, в данный момент они находятся в сознании, угрозы их жизни не существует. Полученные травмы можно характеризовать как средней тяжести,
– сообщил председатель Спортивно-медицинского комитета УАФ Вячеслав Попов.
Видео с места аварии Лучано Лучи
Что известно о Лучи
- С 2010 года лучи был назначен ассистентом Пьерлуиджи Коллина, который стал куратором судейского корпуса ФФУ.
- 18 июня 2015 года 72-летний лучи был назначен председателем Комитета арбитров УАФ. В конце мая этого года в украинской прессе сообщили, что УАФ продлила контракт с Лучи до мая 2022 года, что идет в разрез с уставом организации.