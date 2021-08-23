Лучано Лучи попал в ДТП в Киеве: трех человек госпитализировали, – СМИ

Глава комитета арбитров УАФ Лучано Луче попал в ДТП в Киеве. Об этом сообщает журналист Роман Бебех.

Авария случилась примерно в 16:00 на левом берегу Киева. Столкнулись три автомобиля, в одном из которых находился 71-летний Лучи.

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Суммарно пострадали 6 человек, среди которых Лучи и двое детей. Некоторых участников ДТП госпитализировали, состояние Лучи не известно.

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