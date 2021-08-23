Авария случилась примерно в 16:00 на левом берегу Киева. Столкнулись три автомобиля, в одном из которых находился 71-летний Лучи.
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Суммарно пострадали 6 человек, среди которых Лучи и двое детей. Некоторых участников ДТП госпитализировали, состояние Лучи не известно.
Что известно о Лучи
- С 2010 года лучи был назначен ассистентом Пьерлуиджи Коллина, который стал куратором судейского корпуса ФФУ.
- 18 июня 2015 года 72-летний лучи был назначен председателем Комитета арбитров УАФ. В конце мая этого года в украинской прессе сообщили, что УАФ продлила контракт с Лучи до мая 2022 года, что идет в разрез с уставом организации.