Ліверпуль – Реал 0:0

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Перший матч суперників закінчився впевненою перемогою "вершкових" – 3:1. Тому Юргену Клоппу і його команді доведеться дуже постаратися, щоб пройти далі.

На вихідних суперники виграли свої матчі. І якщо у Ліверпуля була скромна вікторія над Астон Віллою, то Реал переміг свого принципового суперника – Барселону і приїхав на "Енфілд" з метою якщо і не продовжити свою переможну серію, то все ж потрапити в півфінал Ліги чемпіонів.

Ліверпуль створив момент вже на старті матчу. Салах пробив з периметра з передачі Мане, але Куртуа парирував ногою. На 11-й хвилині Мілнер зарядив у дев'ятку. Куртуа витягнувся в летючого удава і потягнув м'яч в нереальному кидку.

Згодом свій супермомент створив вже Реал. Бензема помчав у контратаку, двічі накрутив двох захисників Ліверпуля – і пальнув з рикошетом в ближній кут. "Червоних" врятувала штанга.

Наприкінці першого тайму Мане не вистачило телескопічною функції ноги, щоб дотягнутися і замкнути в порожній кут. І м'яч пішов неподалік від штанги. На цьому Ліверпуль не зупинився і створив ще один момент. Вейналдум розігнав атаку, кинув до штрафного на Мане, який знайшов передачею Салаха – і Мохаммед пробив, підробивши м'яч під ліву, але вище воріт.

Після перерви Фірміно прийняв передачу Трента і пробив з розвороту з-під Мілітао. Куртуа знову рятує Реал.

На 68-й хвилині Реал не зміг реалізувати супермомент. Вінісіус після проходу і Бензема на добиванні не змогли пробити Аліссона. Подвійний порятунок від голкіпера "червоних". У контратаці Салах опинився з м'ячем на 11-метровій позначці, але так затягнув з ударом, що перед ним виріс цілий паркан з мадридських ніг.

Наприкінці матчу Бензема пробивав головою з 7 метрів з відскоком від газону, але м'яч перестрибнув через перекладину.

Як підсумок, Реал втримав комфортну перевагу після перемоги у першому матчі (3:1) та без проблем вийшов у наступний раунд турніру.

Ліверпуль – Реал відеоогляд