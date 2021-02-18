У четвер, 18 лютого, відбулися перші матчі 1/16 фіналу Ліги Європи. Результати матчів та відео голів – в матеріалі Спорт 24.

Динамо Київ – Брюгге 1:1 Голи: Буяльський, 62 – Мехеле, 67 Відеоогляд матчу Динамо – Брюгге Варте уваги Хто пройде далі в Лізі Європи: Динамо чи Шахтар Брага – Рома 0:2 Голи: Джеко, 5, Майораль, 87

Вилучення: Есгаю, 54 (Брага) Вольфсберг – Тоттенхем 1:4 Голи: Ліндль, 55 – Сон, 13, Бейо, 28, Лукас, 34, Карлос, 88 Краснодар – Динамо Загреб 2:3 Голи: Берг, 28, Клаессон, 69 – Петкович, 15, 54, Атьємвен, 75 Олімпіакос – ПСВ 4:2 Голи: Бухалакіс, 9, М'Віла, 37, Ель-Арабі, 45+2, Масурас, 83 – Захаві, 14, 40 Реал Сосьєдад – Манчестер Юнайтед 0:4 Голи: Фернандеш, 27, 57, Рашфорд, 65, Джеймс, 90 Славія Прага – Лестер 0:0 Црвена Звезда – Мілан 2:2 Голи: Канга, 52 (пен), Павков, 90+3 – Панков, 42 (авт), Ернандес, 61 (пен)

Вилучення: Рдич, 77 (Црвена Звезда) Янг Бойз – Баєр Леверкузен 4:3 Голи: Фасснахт, 3, Сібачо, 19, 89, Мешак, 44 – Шик, 49, 52, Діабі, 68 22:00. Антверпен – Рейнджерс 22:00. Бенфіка – Арсенал 22:00. Гранада – Наполі 22:00. Зальцбург – Вільярреал 22:00. Лілль – Аякс 22:00. Маккабі Тель-Авів – Шахтар 22:00. Молде – Хоффенхайм