Розгром МЮ, нічия Мілана та поразка росіян: відео та результати матчів 1/16 фіналу Ліги Європи
У четвер, 18 лютого, відбулися перші матчі 1/16 фіналу Ліги Європи. Результати матчів та відео голів – в матеріалі Спорт 24.
Источник:24 канал
Динамо Київ – Брюгге 1:1
Голи: Буяльський, 62 – Мехеле, 67
Відеоогляд матчу Динамо – Брюгге
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Брага – Рома 0:2
Голи: Джеко, 5, Майораль, 87
Вилучення: Есгаю, 54 (Брага)
Вольфсберг – Тоттенхем 1:4
Голи: Ліндль, 55 – Сон, 13, Бейо, 28, Лукас, 34, Карлос, 88
Краснодар – Динамо Загреб 2:3
Голи: Берг, 28, Клаессон, 69 – Петкович, 15, 54, Атьємвен, 75
Олімпіакос – ПСВ 4:2
Голи: Бухалакіс, 9, М'Віла, 37, Ель-Арабі, 45+2, Масурас, 83 – Захаві, 14, 40
Реал Сосьєдад – Манчестер Юнайтед 0:4
Голи: Фернандеш, 27, 57, Рашфорд, 65, Джеймс, 90
Славія Прага – Лестер 0:0
Црвена Звезда – Мілан 2:2
Голи: Канга, 52 (пен), Павков, 90+3 – Панков, 42 (авт), Ернандес, 61 (пен)
Вилучення: Рдич, 77 (Црвена Звезда)
Янг Бойз – Баєр Леверкузен 4:3
Голи: Фасснахт, 3, Сібачо, 19, 89, Мешак, 44 – Шик, 49, 52, Діабі, 68
22:00. Антверпен – Рейнджерс
22:00. Бенфіка – Арсенал
22:00. Гранада – Наполі
22:00. Зальцбург – Вільярреал
22:00. Лілль – Аякс
22:00. Маккабі Тель-Авів – Шахтар
22:00. Молде – Хоффенхайм
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