Лидер сборной Украины покинул команду перед матчем с Испанией
Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский не сможет помочь команде в матче четвертого тура Лиги наций против Испании. Игра состоится уже 13 октября на НСК "Олимпийский".
Футболист уже покинул расположение "желто-синих". В комментарии для телеканала "Футбол" хавбек рассказал, что возвращается в клуб.
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В клубе сказали: "Если не играешь – нужно возвращаться, готовиться к матчам чемпионата и Лиги чемпионов". На завтра рейсов не было, так что вылетел сегодня.
Пожелал удачи команде. Надеюсь, что ребята покажут содержательную игру и добудут очки в матче с Испанией. Будет хорошая поддержка в Киеве", – сказал Малиновский.
Отметим, из-за дисквалификации Он пропустит матч против Испании. Футболист заработал по одному "горчичнику" в последних двух матчах Лиги наций.
Украина – Испания: перед матчем
- Сборные Украины и Испании матч Лиги наций проведут во вторник, 13 октября. Игра состоится в Киеве на НСК "Олимпийский".
- Первый матч в Испании между этими командами в рамках Лиги наций закончился разгромным поражением украинцев 4:0.
- Перед очной встречей в Киеве, обе команды провели по два матча в октябре – товарищески и в рамках Лиги наций. Сборная Украины оба матча проиграла – уступила на выезде Франции 7:1, а дома проиграла Германии 1:2. Испанцы же на выезде сыграли в нулевую ничью с португальцами, а дома минимально обыграли швейцарцев после ошибки защиты соперников.
- Следовательно, сборная Украины проиграла три последних матча – Испании, Франции и Германии с общим счетом 2:13. И теперь их снова ожидает матч против Испании.
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