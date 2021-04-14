Агента застрелили в авто
Романа Беззубова убили в одном из микрорайонов Риги. Сообщается, что Беззубов двигался по одной из улиц города, где ему преградил путь черный BMW X5, из которого открыли стрельбу.
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Volkswagen агента съехал с дороги и сбил одну из оград. Также на авто видны следы пуль после происшествия.
Сообщается, что причастных к убийству по меньшей мере двое. Регистрационные номера BMW X5 могли быть изменены – при нападении они на автомобиле были российские.
Место убийства / Фото Jauns.lv
Место убийства / Фото Jauns.lv
Место убийства / Фото Jauns.lv
Что известно про Беззубова
- Роман был футболистом и выступал в чемпионате Латвии. Провел более 300 матчей. Позже он стал агентом и работал в компании BR-Sport Agency.
- Помимо прочих, Буззубов представлял интересы 22-летнего украинского хавбека Николая Мусолитина и вратаря Андрея Кожухаря.