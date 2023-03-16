Латвія повернула напарниці Кіченок держфінансування: вона грала з тенісистками країни-окупанта

Латвійська тенісистка Єлєна Остапенко знову зможе розраховувати на підтримку від рідної країни. Спортсменці повернуть державне фінансування.

Справа зі скасування держпідтримки перевернулась із ніг на голову. Спершу Єлєні Остапенко та двом велосипедистам Тому Скуньїшу та Крістсу Нейландсу було відмовлено у державному фінансуванні.

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Причиною такого рішення Латвії було те, що вони виступали на комерційних змаганнях разом зі спортсменами з ворожої Росії та її союзниці Білорусі.

Цікаво, що Остапенко вирішила посидіти на двох стільцях – грати у парі з українкою Людмилою Кіченок та водночас брати участь у турнірах із росіянами та білорусами.

На останньому турнірі Остапенко разом із Людмилою Кіченок вилетіли від Беатріс Хаддад Маї / Лаури Зігемунд з 1/8 фіналу Індіан-Веллс у США.

Однак 15 березня стало відомо, що трьом латвійським спортсменам повернено державне фінансування. Про таку кардинальну зміну рішення сповістила міністерка освіти і науки Латвії Анда Чакша.

Вона заявила, що Міністерство освіти та науки прислухались до звернень латвійських федерацій тенісу та велоспорту.

"Оцінюючи обставини, пов'язані з утриманням матеріальної допомоги спортсменам олімпійської збірної Латвії Єлєна Остапенко, Тому Скуїньшу та Крістсу Нейландсу, а також прислухаючись до думки Латвійської федерації велоспорту та Латвійського союзу тенісу, Міністерство освіти та науки у співпраці з Латвійським олімпійським комітетом підготувало поправки до договору про державну фінансову підтримку спортсменів олімпійської збірної Латвії. Сьогоднішні поправки передбачають скасування утримання пільг для згаданих спортсменів та забезпечать повний обсяг фінансування", – заявила Анда Чакша.

Цікаво, чи після таких різких рішень 25-річна латвійська тенісистка буде далі виступати на комерційних змаганнях із росіянами та білорусами.