Збірна України – 9 у чоловічій естафеті в Нове-Мєсто, Німеччина здобула перемогу
У рамках 8 етапу Кубка світу з біатлону у чеському Нове-Мєсто 5 березня відбулася чоловіча естафета. Переконливу перемогу здобула збірна Німеччини.
Результати гонки
1. Німеччина
2. Росія
3. Норвегія
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9. Україна
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Хід естафети
За підсумками першого етапу у лідери вийшла Норвегія. Завдячувати цьому норвежці мають Струлі Легрейду. Услід за ним йшли збірні Німеччини та Чехії.
- У складі збірної України стартував Артем Тищенко. На двох вогневих рубежах Артем використав 2 запасні патрони і передав естафету 14 з відставанням в 1 хвилину.
Після другого етапу несподіване лідерство Німеччині забезпечив Бенедікт Долль. Слідом за ним йшов француз Кантен Фійон-Майє з відставання у 10 секунд. Норвежець Йоханнес Дале з колом штрафом вибув з топ-5.
- Натомість українець Дмитро Підручний продемонстрував дивовижний етап. Він підняв збірну України з 14 на 3 позицію!
Німець Арнд Пайффер на першій стрільбі третього етапу ідеально відпрацював і перевага його збірної над Францією вже складала 30 секунд. Українець Антон Дудченко використав 2 запасні патрони й опустився на 8 місце.
За результатами третього етапу Німеччина зберегла лідерство з відривом у понад 40 секунд над Францією. Антон Дудченко через два промахи змушений був проходити 300 штрафних метрів. Відтак, наша збірна вже була на 9 сходинці та програвала лідерам понад 3 хвилини.
На останньому етапі в Німеччини біг далеко не найсильніший Філіпп Наврат. Та завдання німцю спростив француз Емільє Жаклен – 4 штрафні кола після першої стрільби практично означали "золото" для Німеччини.
На друге місце вийшла Норвегія, яку до медалі вів Йоханнес Бьо. Далі йшла Австрія та Росія.
- Українець Богдан Цимбал, який заміняв Артема Приму, уже на першій для себе стрільбі "спіймав" штрафне коло. Україна все ще була 9 але відставання складало 4 хвилини.
На останній стрільбі Наврат знову відпрацював ідеально та приніс Німеччині "золото". На фінальній перестрілці не витримав Бьо. Норвежець пішов на штрафне коло, тому "срібло" дісталося Росії. У підсумку Норвегія здобула "бронзу".
Укранець Богдан Цимбал використав 2 запасні патрони та фінішував на 9 позиції!
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