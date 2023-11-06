Говорил о смерти еще перед финалом: в Аргентине фанат совершил самоубийство после поражения команды

В финале Кубка Либертадорес Бока Хуниорс встречался с Флуминенсом. Победителем решающего матча стали гости.

Легендарный бывший защитник мадридского Реала Марсело стал обладателем Кубка Либертадореса. Даже за пределами Европы бразилец продолжает собирать трофеи. Однако в ту ночь радовались только фанаты Флуминенсе, но отнюдь не фаны Бока Хуниорс.

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Поражение ценой в жизнь

Это поражение сильно огорчило болельщиков Бока Хуниорс. Фиаско команды привело даже к летальному исходу. Один из пылких фанатов "желто-синих" покончил с собой после поражения его любимой команды в финале от Флуминенсе.

Болельщиком, не выдержавшим поражение любимой команды, стал 23-летний представитель местной полиции Марсело Моралес. Мать фаната нашла сына дома в постели, но уже без признаков жизни.

Любопытно, что Моралес готовился к этому самоубийству. Еще перед поединком болельщик уверял, что убьет себя, если Бока Хуниорс проиграет в финале Кубка Либертадореса. Но тогда его слова восприняли как неудачную шутку из темного юмора. Как оказалось, 23-летний парень не шутил, а говорил об этом совершенно серьезно.

Мать погибшего рассказала, что поражение футбольного клуба всегда огорчало ее сына, ведь он называл Боку – лучшей вещью в его жизни. Теперь она и погубила его жизнь. Хотя Марсело сам прервал свою еще очень молодую жизнь.

Это тот момент, когда футбол для этого болельщика был всей его жизнью, а Бока Хуниорс была в его голове 24/7. Это и ужасный случай заставит задуматься болельщиков, так горячо поддерживающих свои команды. Что не следует отчаиваться после поражений, ведь их любимые команды не всегда могут побеждать.

Бока Хуниорс после 11 туров идет на 11-м месте в группе "В", набрав 11 баллов. Какая-то магия цифр для аргентинского клуба в Примере.