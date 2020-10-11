Вчера, 10 октября, сборная Украины сыграла свой матч против Германии в Лиге Наций, где уступила 1:2. Во время второго гола в ворота украинцев грубую ошибку допустил голкипер Георгий Бущан, но это не помешало ему стать лучшим среди украинский футболистов.

Авторитетный портал WhoScored оценил действия игроков в матче Украина – Германия. Наибольшую оценку в составе обеих команд получил немецкий футболист Леон Горетцка, который забил второй гол Германии – 7.8.

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Лучшие в составе Украины

Лучшим в составе сборной Украины стал голкипер Георгий Бущан. Украинский вратарь сделал 10 сэйвов, 40 раз прикоснулся к мячу и отдал 12 точных из 22 передач, а это около 55%. За такие удачные действия вратарь получил наивысшую оценку в составе украинской команды – 7.2.

В первой 45-минутке немцы 9 раз угрожали воротам Бущана, но лишь однажды украинский вратарь не сумел справиться с ударом. Второй тайм начался с гола в ворота украинцев. Все из-за ошибки Бущана. После навеса с фланга голкипер на выходе поймал мяч. Но зафиксировать его в руках не сумел, опрометчиво выпустив. Как раз на голову Горетцки. А уж тот просто одним легким движением и забил гол.

Даже несмотря на досадную ошибку Бущан стал лучшим в составе украинской команды. Вторым, кто получил одну из самых высоких оценок в составе Украины, стал левый защитник Эдуард Соболь – 6.7. Тройку лидеров замкнули сразу два лидера команды – Яремчук и Малиновский. У обоих стоит оценка 6.6.

Добавим, что последний стал автором единственного гола Украины в матче против Германии. Руслан удачно реализовал пенальти и установил окончательный счет встречи – 1:2 в пользу немецкой команды. В следующем матче против Испании Руслан Малиновский не сможет помочь из-за перебора желтых карточек.



Оценки игроков после матча Украина – Германия / Скрин с WhoScored