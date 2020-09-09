Кривцов взял на себя вину за разгромное поражение Украины в матче с Испанией
Защитник "Шахтера" Сергей Кривцов прокомментировал поражение сборной Украины в матче с Испанией. "Сине-желтые" повторили свое худшее выступление в истории и проиграли со счетом 4:0. Кривцов считает, что его ошибки повлияли на итоговый результат игры.
Уже на старте матча Кривцов нарушил правила в штрафной и Украина пропустила с пенальти. В интервью Zbirna.com Сергей сказал, что пропущенный гол сильно ударил по команде.
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Мы не смогли показать свой уровень
"Трудно было противостоять такой сильной команде. Я допустил ошибку. После того как счет стал 1:0 в пользу испанцев, нам стало тяжелее на поле. Плюс не выходил выход из обороны в атаку", – сказал Сергей.
Кривцов объяснил, что сборная Украины не смогла продемонстрировать свой уровень, так как Испания – очень сильная команда.
Мы не смогли показать свой уровень. Испания есть Испания. С контролем мяча у нас в игре с хозяевами не получилось, хотя мы готовились. Пропускать на второй минуте – сильный удар по команде. Была моя ошибка, потом снова ... Трудно было потом собраться. Это опыт, но горький опыт,
– заявил футболист.
Защитник не спорит с тем, что арбитр правильно назначил пенальти. Сергей считает, что формальные основания для пенальти были.
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Также Кривцов называет причинами поражения усталость команды и задержку в испанском аэропорту.
"Я думаю, в матче с испанцами и усталость накопилась, и сама Испания не дала нам показать свою игру. На счету любая мелочь. Не оправдываюсь, но почти целый день перед игрой мы потеряли на восстановление, когда произошла задержка ящиков сборной в аэропорту. В итоге мы потеряли время, хотя это не может тоже служить оправданием нашего поражения", – отметил футболист.
Кривцов уверен, что в матче с Германией, который состоится 10 октября, сборная Украины исправит ошибки.
Да, думаю, будет совсем другая игра. Мы получили хорошую пищу для размышлений, и в плане тактики тоже. К сожалению, мои ошибки повлияли на результат матча,
– подытожил Кривцов.
Для сборной Украины это дебютное выступление в элитном дивизионе Лиги наций. В первой игре команда Андрея Шевченко победила Швейцарию.
После двух туров "сине-желтые" набрали 3 очка и занимают второе место. Лидирует испанская сборная.
Календарь матчей сборной Украины в Лиге наций-2020 года
- Украина – Германия. 10 октября 2020 года. Киев, НСК "Олимпийский".
- Украина – Испания. 13 октября 2020 года. Киев, НСК "Олимпийский".
- Германия – Украина. 14 ноября. Лейпциг, "Ред Булл Арена".
- Швейцария – Украина. 17 ноября 2020 года. Люцерн, "Свисспорарена".