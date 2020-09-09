Защитник "Шахтера" Сергей Кривцов прокомментировал поражение сборной Украины в матче с Испанией. "Сине-желтые" повторили свое худшее выступление в истории и проиграли со счетом 4:0. Кривцов считает, что его ошибки повлияли на итоговый результат игры.

Уже на старте матча Кривцов нарушил правила в штрафной и Украина пропустила с пенальти. В интервью Zbirna.com Сергей сказал, что пропущенный гол сильно ударил по команде.

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Мы не смогли показать свой уровень

"Трудно было противостоять такой сильной команде. Я допустил ошибку. После того как счет стал 1:0 в пользу испанцев, нам стало тяжелее на поле. Плюс не выходил выход из обороны в атаку", – сказал Сергей.

Кривцов объяснил, что сборная Украины не смогла продемонстрировать свой уровень, так как Испания – очень сильная команда.

Мы не смогли показать свой уровень. Испания есть Испания. С контролем мяча у нас в игре с хозяевами не получилось, хотя мы готовились. Пропускать на второй минуте – сильный удар по команде. Была моя ошибка, потом снова ... Трудно было потом собраться. Это опыт, но горький опыт,

– заявил футболист.

Защитник не спорит с тем, что арбитр правильно назначил пенальти. Сергей считает, что формальные основания для пенальти были.

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Также Кривцов называет причинами поражения усталость команды и задержку в испанском аэропорту.

"Я думаю, в матче с испанцами и усталость накопилась, и сама Испания не дала нам показать свою игру. На счету любая мелочь. Не оправдываюсь, но почти целый день перед игрой мы потеряли на восстановление, когда произошла задержка ящиков сборной в аэропорту. В итоге мы потеряли время, хотя это не может тоже служить оправданием нашего поражения", – отметил футболист.

Кривцов уверен, что в матче с Германией, который состоится 10 октября, сборная Украины исправит ошибки.

Да, думаю, будет совсем другая игра. Мы получили хорошую пищу для размышлений, и в плане тактики тоже. К сожалению, мои ошибки повлияли на результат матча,

– подытожил Кривцов.

Для сборной Украины это дебютное выступление в элитном дивизионе Лиги наций. В первой игре команда Андрея Шевченко победила Швейцарию.

После двух туров "сине-желтые" набрали 3 очка и занимают второе место. Лидирует испанская сборная.

Календарь матчей сборной Украины в Лиге наций-2020 года