Вето на трансфер лідера Аталанти
Гравець збірної України в останніх матчах став справжнім лідером Аталанти. Тому клуб не планує розлучатись з результативним футболістом.
Цікаво Маліновський втретє за місяць потрапив до символічної збірної Серії A
Український хавбек продовжить виступати за клуб з Бергамо у наступному сезоні. Головний наставник Аталанти Джан П'єро Гасперіні бачить у Маліновському заміну колишньому капітану команди Папу Гомесу. Аргентинець покинув італійський клуб у січні 2021 через конфлікт з головним тренером та перейшов у Севілью.
Тому Інтеру доведеться зачекати з переходом українця. За даними Transfermarkt, трансфер Руслана обійдеться клубам у 21 мільйон євро. Його контракт із бергамівцями розрахований до 30 червня 2023 року.
- У цьому сезоні Маліновський провів у "чорно-синій" футболці 37 матчів, у яких забив 7 м'ячів та віддав 9 гольових передач.
- За останні 6 поєдинків український футболіст наколотив 4 голи та зробив 3 асисти. Руслану вдалось встановити дивовижну статистику, яку не може наздогнати жоден півзахисник топ-5 найкращих європейських ліг.
- Півзахисник став другим гравцем топ-5 ліг Європи за середньою оцінкою за 6 останніх матчів. Кращий результат лише у Ліонеля Мессі.