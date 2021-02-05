Український новачок Аталанти Віктор Коваленко потрапив у заявку своєї команди на найближчий матч Серії А.

Джерело: твітер ФК Аталанта

В українця буде шанс дебютувати за "бергамаскі" в домашньому матчі проти Торіно, який відбудеться в суботу, 6 лютого.

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Також в заявці команди присутній і другий українець – Руслан Маліновський.

Зазначимо, що Коваленко опинився поза списком гравців Аталанти на поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з Реалом і пропустив півфінал Кубка Італії проти Наполі.

Що відомо про кар'єру Коваленка

Віктор – вихованець академії Шахтаря. Коваленко пройшов усі щаблі й був лідером команди U19, яка грала у фіналі Юнацької ліги УЄФА-2015.

У складі збірної України U20 Віктор брав участь у чемпіонаті світу і з 5 голами став найкращим бомбардиром турніру, отримавши "Золоту бутсу".

Коваленко дебютував за Шахтар у сезоні-2014/15. Разом з "гірниками" він став володарем 10 трофеїв: по 4 рази вигравав чемпіонат і Кубок, двічі – Суперкубок України.



Досягнення Віктора Коваленка / Інфографіка Спорт 24