Аталанта подала заявку гравців на матчі Ліги чемпіонів. У цьому переліку не виявилося українського півзахисника Віктора Коваленка, який перейшов в італійський клуб.

Джерело: Football Italia

Аталанта заявила на матчі плей-офф Ліги чемпіонів 21 футболіста. І зробила заміну двох гравців у порівнянні з попередньою заявкою на початку сезону. Із заявки були виключені Алехандро Гомес, який зі скандалом покинув Аталанту, а також Хоан Мохіка, який перебрався в Жирону.

Натомість до заявки потрапили захисник Бошко Шутало та Йоакім Мехле, які зимою перебралися до клубу з Бергамо. Натомість Віктор Коваленко в заявку не потрапив.

Місце в заявці зберіг інший українець – Руслан Маліновський.

Заіка Аталанти на матчі Ліги чемпіонів

Воротарі: Голліні, Спортьєлло, Россі

Захисники: Кальдара, Госенс, Хатебур, Мехле, Паломіно, Ромеро, Шутало, Толой

Півзаххисники: де Рон, Фройлер, Маліновський, Міранчук, Пашаліч, Пессіна

Форварди: Ілічич, Ламмерс, Муріель, Сапата

Аталанта в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів зіграє проти мадридського Реалу. Перша гра відбудеться в Італії 24 лютого.