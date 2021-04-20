Тенісистки провели на корті 1 годину 11 хвилин. Марта Костюк у двох сетах здолала 143 ракетку світу з Росії Каміллу Рахімову.

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Камілла Рахімова (Росія) – Марта Костюк (Україна) 0:2 (4:6, 3:6)

Українка у гарному настрої прилетіла у німецький Штутгарт. Напередодні Марта разом зі збірною України святкувала успіх на Кубку Біллі Джин Кінг. Наші дівчата здобули перемоги в усіх чотирьох матчах проти японок. Одну зі звитяг здобула Костюк.

18-річна тенісистка впевнено розпочала матч з 0:4 за геймами. Здавалось, що ще трішки і Марті вдасться взяти перший сет під нуль, але своєчасно включила росіянка. Рахімова не лише скоротила рахунок, а й зрівняла до 4:4. Костюк змусила серйозно понервувати українських вболівальників.

Ключовим став дев'ятий гейм, у якому представниця України з двома брейками вийшла вперед у партії. У наступному геймі Марта під нуль взяла подачу суперниці та зберегла перший сет за собою – 4:6.

Переконлива перемога

Другу партію Костюк розпочала провально – 2:0 на користь Камілли. Далі протягом чотирьох геймів на корті були гойдалки. Обидві тенісисти не збирались поступатись одна одній, а сильніший характер та бажання до перемоги проявила Марта, зрівнявши рахунок у сеті – 3:3.

Як виявилось згодом, ці три гейми були останніми переможними для Рахімової у цій зустрічі. Друга ракетка України без проблем взяла три гейми, а останній і взагалі під нуль – 3:6.

Марта Костюк впевнено крокує в 1/8 фіналу турніру у Німеччині. Її наступною суперницею знову стане тенісистка з Росії Дарія Касаткіна, яка йде у рейтингу WTA на 37 позиції.

Поєдинок відбудеться 21 квітня.

Загалом у цьому поєдинку українка віддала суперниці 3 гейми на своїх подачах, зробила 4 подачі на виліт, 6 подвійних помилок та виграла 5 із 7 можливих виграних брейків (71%).