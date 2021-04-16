Марта Костюк – Юкі Наіто 2:0 (6:3, 6:3)

Українська тенісистка вже з першого гейму показувала контратакувальну гру, виходячи до сітки. Однак перший гейм на брейк пойнті виграла японка. Марті швидко вдалось повернутись у гру та втамувала хвилювання – 1:1 на подачі Юкі.

До теми Світоліна здолала Мурамацу і принесла Україні першу перемогу в протистоянні з Японією

Ближче до екватора сету Костюк відчула свою гру та повела у рахунку 3:1. Українка впевнено грала на лінії та не менш переконливо діяла на ударах із глибини. Далі у гру 18-річної Марти наче щось зламалось, вона дозволила Наіто зрівняти рахунок у протистоянні – 3:3.

Після такого камбеку від японки Костюк розізлилась сама на себе та не віддала суперниці більше жодного гейму у першому сеті – 6:3.

У першій партії Костюк віддала дві власні подачі, зробила дві подвійні помилки, але відсоток її перших подач був близький до ідеального – 82%. Тенісистці з України вдалось зробити 7 віннерів та 11 переможних очків поспіль.

На характері

Другий сет розпочався не так впевнено для українки. Марта відіграла два брейки у суперниці та зрівняла цифри на табло у геймах 1:1. Гра Юкі на початку другої партії була стабільнішою.

У третьому геймі японка відіграла три брейки поспіль. Українці лише з третього геймболу вдалось повести у рахунку у цій партії – 2:1. Цей гейм був найбільш тривалим у матчі. Цей бал став переломним у грі Костюк, яка взяла чотири гейми поспіль – 5:1.

Костюк дещо віддала ініціативу суперниці, яка змогла дещо скоротити рахунок – 5:3. Однак вже наступний гейм поставив яскраву крапку у цій зустрічі – 6:3 перемога Костюк. Марта здобула важливу звитягу після коронавірусу, який українка перенесла доволі складно.