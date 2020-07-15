В Кривом Роге снова может появиться команда "Кривбасс". Но это будет не созданная новая команда, а переименованный "Гірник",

О переименовании "Гірника" в "Кривбасс" сообщает Sport Arena. Поэтому уже новый сезон команда должна начать под новым именем.

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При этом неизвестно, останется ли в клубе настоящий менеджмент. Однако издание отмечает, что летом команду ждет усиление. Все потому, что перед ними будет поставлена ​​задача входа в УПЛ.

Зеленский и возрождение "Кривбасса"

"Кривбасс" играл на профессиональном уровне в Украине до 2013 года. В 1999 и 2000 годах команда занимала третье место в чемпионате. В 2000 году команда дошла до финала Кубка Украины.

В 2013 году клуб лишили профессионального статуса из-за долгов. После этого клуб выступал на любительском уровне в Днепропетровской области.

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Новую Каховку заявил о восстановлении "Кривбасса". Этот вопрос он доверил своему соратнику еще с "95-го квартала" Юрию Корявченкову.