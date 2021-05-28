Інцидент трапився ввечері 28 травня на бульварі Лесі Українки. Шевчук був за кермом автомобіля Porsche чорного кольору.
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Проходити тест на драгері він відмовився, натомість почав штовхати правоохоронців й поводився дуже дивно. Тому ексфутболіста довелося затримати.
У Києві затримали В'ячеслава Шевчука / Скриншот з відео
Шевчук відмовився проходити тест на драгері / Скриншот з відео
Він пручався, коли його намагалися посадити у службове авто й кричав до патрульних: "Хлопці, ну я не можу. Будь ласка, ну дайте мені попісяти".
Коли правоохоронці силою садили Шевчука в машину, він ногою зачепився за одного з них. Втім, і це не спрацювало, адже чоловік ледь тримався на ногах.
Що відбувалося під час затримання: дивіться відео "Новини. LIVE"
Що відомо про В'ячеслава Шевчука
Джерело: "Вікіпедія"
- Колишній український футболіст, захисник. Йому 42 роки. У Шахтарі грав з червня 2000 року, проте з перервою.
- Наприкінці 2016 року Шевчук офіційно завершив свою кар'єру. Після цього він вирішив бути футбольним тренером.
- За даними "Крим. Реалії", у 2018 році чоловік відпочивав в окупованому Криму. Коментарі тоді давати він відмовився.
- Шевчук упродовж 13 років грав за збірну України, всього зіграв 54 матчі. У складі Шахтаря він виграв Кубок УЄФА.