Інцидент трапився ввечері 28 травня на бульварі Лесі Українки. Шевчук був за кермом автомобіля Porsche чорного кольору.

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Проходити тест на драгері він відмовився, натомість почав штовхати правоохоронців й поводився дуже дивно. Тому ексфутболіста довелося затримати.

У Києві затримали В'ячеслава Шевчука
У Києві затримали В'ячеслава Шевчука / Скриншот з відео



Шевчук відмовився проходити тест на драгері / Скриншот з відео

Він пручався, коли його намагалися посадити у службове авто й кричав до патрульних: "Хлопці, ну я не можу. Будь ласка, ну дайте мені попісяти".

Коли правоохоронці силою садили Шевчука в машину, він ногою зачепився за одного з них. Втім, і це не спрацювало, адже чоловік ледь тримався на ногах. 

Що відбувалося під час затримання: дивіться відео "Новини. LIVE"

Що відомо про В'ячеслава Шевчука

Джерело: "Вікіпедія"

  • Колишній український футболіст, захисник. Йому 42 роки. У Шахтарі грав з червня 2000 року, проте з перервою.
  • Наприкінці 2016 року Шевчук офіційно завершив свою кар'єру. Після цього він вирішив бути футбольним тренером.
  • За даними "Крим. Реалії", у 2018 році чоловік відпочивав в окупованому Криму. Коментарі тоді давати він відмовився.
  • Шевчук упродовж 13 років грав за збірну України, всього зіграв 54 матчі. У складі Шахтаря він виграв Кубок УЄФА.