Інцидент трапився ввечері 28 травня на бульварі Лесі Українки. Шевчук був за кермом автомобіля Porsche чорного кольору.

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Проходити тест на драгері він відмовився, натомість почав штовхати правоохоронців й поводився дуже дивно. Тому ексфутболіста довелося затримати.



У Києві затримали В'ячеслава Шевчука / Скриншот з відео





Шевчук відмовився проходити тест на драгері / Скриншот з відео

Він пручався, коли його намагалися посадити у службове авто й кричав до патрульних: "Хлопці, ну я не можу. Будь ласка, ну дайте мені попісяти".

Коли правоохоронці силою садили Шевчука в машину, він ногою зачепився за одного з них. Втім, і це не спрацювало, адже чоловік ледь тримався на ногах.

Що відбувалося під час затримання: дивіться відео "Новини. LIVE"

Що відомо про В'ячеслава Шевчука

Джерело: "Вікіпедія"