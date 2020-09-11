Киев вошел в оранжевую зону из-за коронавируса: как это повлияет на спортивные события в городе
Из-за увеличения количества инфицированных коронавирусом в Киеве, столица Украины переходит в "оранжевую" зону эпидемиологической опасности. Поэтому вводятся новые ограничения, которые повлияют на проведение спортивных мероприятий. А также занятиям спортом.
О новых ограничениях, которые вводят в Киеве, сообщил мэр Виталий Кличко. Они вступят в силу с понедельника, 14 сентября.
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Одно из ограничений касается проведения массовых мероприятий, в том числе спортивных. Их позволят проводить при условии, что участников будет не более 220 человек – одно лицо на 10 квадратных метров площади здания.
Поэтому проведение футбольных матчей в Киеве точно пройдет без зрителей. 15 сентября в Киеве на НСК "Олимпийский" запланирован матч "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов против голландского АЗ. Перед этим матчем игроков и тренеров "Динамо" обязали сдать еще один тест на коронавирус.
Также запрещена деятельность спортивных залов и фитнес-центров, кроме заведений, которые могут обеспечить посещение не более 1 человека на 10 квадратных метров помещения.
Об остальных ограничениях, которые вводят в Киеве из-за попадания в "оранжевую" зону – читайте по ссылке.
- Отметим, что в пятницу, 11 сентября, в Киеве состоятся два футбольных матча. В 17:00 "Оболонь" примет "Прикарпатье". А в 19:00 "Динамо" сыграет против "Десны". Сначала "Оболонь" сообщала, что их матч состоится со зрителями на трибунах. При этом "Оболонь-Арена" вмещает лишь 5100 зрителей.
- Зато в "Динамо" сразу заявили, что болельщиков на их матче не будет. Хотя этот матч запланирован на НСК "Олимпийский", где можно разместить более 70 тысяч болельщиков.
- Но потом руководство "Оболони" убрало заметку о зрителях на трибунах.