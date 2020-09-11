Из-за увеличения количества инфицированных коронавирусом в Киеве, столица Украины переходит в "оранжевую" зону эпидемиологической опасности. Поэтому вводятся новые ограничения, которые повлияют на проведение спортивных мероприятий. А также занятиям спортом.

О новых ограничениях, которые вводят в Киеве, сообщил мэр Виталий Кличко. Они вступят в силу с понедельника, 14 сентября.

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Одно из ограничений касается проведения массовых мероприятий, в том числе спортивных. Их позволят проводить при условии, что участников будет не более 220 человек – одно лицо на 10 квадратных метров площади здания.

Поэтому проведение футбольных матчей в Киеве точно пройдет без зрителей. 15 сентября в Киеве на НСК "Олимпийский" запланирован матч "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов против голландского АЗ. Перед этим матчем игроков и тренеров "Динамо" обязали сдать еще один тест на коронавирус.

Также запрещена деятельность спортивных залов и фитнес-центров, кроме заведений, которые могут обеспечить посещение не более 1 человека на 10 квадратных метров помещения.

Об остальных ограничениях, которые вводят в Киеве из-за попадания в "оранжевую" зону – читайте по ссылке.