Збірна Казахстану здобула свою другу перемогу на турнірі. І знову в серії пенальті. В першому матчі казахи здолали Латвію, тепер черга настала Фінляндії.

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Команди обмінялися закинутими шайбами в другому періоді. І більше не закидали. Овертайм теж був без результативних кидків. А вже в серії булітів збірна Казахстану святкувала перемогу.

Казахстан – Фінляндія 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 3:1)

Свій матч програла і збірна Швеції. Вона поступилася білорусі. Все в матчі вирішила єдина шайба, яку білоруси забили на початку третього періоду.

Швеція – Білорусь 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Збірна Італії продовжує свою серію з розгромних поразок. Цього разу італійці поступилися норвежцям, пропустивши одразу чотири шайби. І лише в середині третьої чверті команді вдалося "розмочити" рахунок, скоротивши відставання. Але не більше

Норвегія – Італія 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Друга поразка в пасиві й збірної Великої Британії. Цього разу обійшлося без розгрому. Натомість Словаччина перемогла у другому матчі.

Велика Британія – Словаччина 1:2 (0:1, 1:0, 0:0)