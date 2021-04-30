Як Каргбо отримав травму
В ігровому моменті орендований у Динамо нападник та голкіпер Зорі Васіль зіштовхнулися у боротьбі за м'яч. Нога футболіста Олімпіка неприродно вигнулась. З футбольного поля гравця забрали відразу у лікарню, де на нього чекала операція та тривале відновлення.
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Президент донецького клубу Владислав Гельзін розповів про стан здоров'я форварда Олімпіка.
Як себе зараз почуває Каргбо? Йому зробили операцію у Києві. Все зроблено для того, щоб нога зрослася, щоб він повернувся у гру. Лікарі кажуть, що якщо все буде добре розвиватися, то вже через три місяці він повинен повернутися до вправ для реабілітації,
– сказав Гельзін.
- Каргбо виступає за Олімпік на правах оренди. Його угода розрахована до 30 червня 2021 року.
- У цьому сезоні Ібрагім провів у футболці донеччан 21 поєдинок, у яких відзначився 3 голами.
Відео зіткнення Васіля та Каргбо