Як Каргбо отримав травму

В ігровому моменті орендований у Динамо нападник та голкіпер Зорі Васіль зіштовхнулися у боротьбі за м'яч. Нога футболіста Олімпіка неприродно вигнулась. З футбольного поля гравця забрали відразу у лікарню, де на нього чекала операція та тривале відновлення.

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Вже після матчу стало відомо, що у Каргбо перелом великої та малої гомілкової кістки. Після цієї боротьби Зоря грала у меншості.

Олімпіку таки вдалось дотиснути луганську команду 2:1. Якраз два голи донеччани забили після вилучення Васіля.

Президент донецького клубу Владислав Гельзін розповів про стан здоров'я форварда Олімпіка.

Як себе зараз почуває Каргбо? Йому зробили операцію у Києві. Все зроблено для того, щоб нога зрослася, щоб він повернувся у гру. Лікарі кажуть, що якщо все буде добре розвиватися, то вже через три місяці він повинен повернутися до вправ для реабілітації,

– сказав Гельзін.

Каргбо виступає за Олімпік на правах оренди. Його угода розрахована до 30 червня 2021 року.

У цьому сезоні Ібрагім провів у футболці донеччан 21 поєдинок, у яких відзначився 3 голами.

Відео зіткнення Васіля та Каргбо