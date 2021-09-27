В кальянной увидим кого-то – е*ало будем бить, – фанаты Кривбасса футболистам после разгрома

Криворожский Кривбасс в домашнем матче против лидера Первой лиги харьковского металлиста потерпел унизительное поражение. Фанатам клуба это не очень понравилось, поэтому после матча они устроили не слишком приятный разговор с футболистами.

До этого матча Металлист опережал Кривбасс на пять очков. Поэтому у криворожской команды была возможность сократить отставание в случае победы. Но взамен она была разгромлена соперником 0:5.

Как это было Металлист в феерическом матче разгромил Кривбасс: видео

После игры футболисты Кривбасса подошли к трибуне с болельщиками. Те не слишком подбирали слова в общении с игроками.

"В кальянные надо меньше ходить, бл*дь. Увидим кого-то из игроков в кальянной на**й – е*ало будем бить всем, бл*дь. Сразу пробивать в лицо. Оху*ли бл*дь. Ни характера, ничего, расслабились, с*ка", – кричал один из болельщиков.

Видео "общения" болельщиков с футболистами Кривбасса (осторожно, ненормативная лексика, 18+)

Стоит добавить, что в этом матче отличились и болельщики гостей. Организаторы матча отправили фанатов Металлиста в клетку на стадионе.