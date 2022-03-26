Калинина сенсационно обыграла Киз, выдав один из лучших матчей в карьере

Ангелина Калинина продолжает свой путь на турнире WTA 1000 в Майами. Украинская теннисистка неожиданно в 1/32 финала обыграла американку Мэдисон Киз.

Мэдисон Киз – Ангелина Калинина 1:2 (6:3, 3:6, 4:6)

Теннисистки бились на корте за выход в 1/16 финала почти два часа. Калинина смогла пробиться в следующий круг по итогам трех сетов, пишет 24 канал.

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Первая партия была за Киз – 6:3. Украинка отдала один гейм на своей подаче. Второй сет развивался по этому же сценарию, но в этот раз в пользу Ангелины. Калинина взяла партию с идентичным счётом 3:6.

Все решалось в третьем сете. Со счета 2:2 украинская теннисистка смогла выйти вперед и уже не позволила американцам сравнять счет – 4:6. Следует отметить пятый и шестой гейма, которые были самыми продолжительными в партии. Победу в этих розыгрышах одержала украинка.

Калинина неожиданно выбила из борьбы Киз.

За матч украинка ни разу не подала на вылет, совершила 5 двойных ошибок и отыграла 7 из 9 возможных брейков.

Ангелина Калинина – единственная из украинок, продолжающая свой путь в Майами.

К этому из турнира уже вылетели Даяна Ястремская, Марта Костюк и Элина Свитолина.

Следующий матч Калинина сыграет против Беатрис Хаддад Маи из Бразилии. Поединок состоится 27 марта.