Сборная России по художественной гимнастике не примет участия в чемпионате Европы, который состоится в Киеве в ноябре. Об этом заявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер команды Ирина Винер-Усманова.

В интервью изданию ТАСС она заявила, что ни в коем случае не будет рисковать здоровьем членов команды, и предположила, что турнир и вовсе могут отменить из-за ситуации с коронавирусом.

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"Мы не поедем на этот турнир ни при каких обстоятельствах. В такое время рисковать здоровьем детей и своим мы не будем, пересадки в нескольких аэропортах нам не нужны. Сегодня решили, что соревнования будут не квалификационными и пройдут без зрителей".

А завтра могут их вообще отменить, так как во всех странах повысился уровень эпидемиологической опасности. В таких условиях лететь в Киев с пересадками и затем выступать в закрытом помещении... Я считаю это самоубийственным шагом,

- поделилась своим мнением Винер-Усманова.

Чемпионат Европы пройдет в Киеве с 26 по 29 ноября. В турнире примут участие около 300 спортсменок из 39 стран.

Что известно о сборной России по художественной гимнастике

Сборная России является самой титулованной в истории проведения чемпионатов Европы. В активе россиянок 36 наград, из которых 23 золотых, – в ближайших преследователей из Болгарии 23 медали, 17 из которых высшей пробы.

При этом российские "художницы" становились сильнейшими в индивидуальном многоборье на 12 подряд европейских первенствах, а в командном многоборье представительницам России не было равных на девяти чемпионатах подряд.