Футболист сборной Украины Виктор Цыганков поделился мыслями о товарищеском матче с Францией. Украинская команда потерпела крупнейшее в своей истории поражение со счетом 7:1.

Виктор Цыганков в эфире "Великий футбол" отметил класс игроков сборной Франции. Несмотря на это Виктор считает, что поражение французам является позором для украинских футболистов.

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Такие счета непозволительны для нашей сборной

По словам Виктора, сборная Украины высоко подняла планку после отборочного цикла к Евро-2020. Поэтому поражение с крупным счетом – непозволительно для Украины.

Уверен, что это позор для нас, для футболистов. Мы понимаем, против кого играем, класс игроков соперника гораздо выше, чем наш. Если честно, обыграли нас, как детей. Наша сборная высоко подняла планку, поэтому такие счета непозволительны для нашей сборной,

– сказал Виктор.

Вместе с тем, Цыганков забил гол престижа в матче против Франции. Виктор отметился красивым голом с дальней дистанции.

"В моменте с моим голом была зона, где можно было получить мяч, было пространство, куда двигаться, был момент для удара. Ничего сверхъестественного", – прокомментировал Цыганков свой гол.