Фіорентина активізувалася через Шахтар

Tuttomercatoweb з посиланням на QS-La Nazione повідомляє, що Фіорентина веде активну роботу над запрошенням Роберто Де Дзербі.

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Наставник Наполі Дженнаро Гаттузо начебто відмовився прийняти пропозицію Фіорентини. Гаттузо не хоче приймати рішення про майбутнє зараз. У планах тренера завершити сезон з Наполі.

Натомість Фіорентина, яка провалює черговий сезон, планує перебудову команди. Тому клуб вирішив заздалегідь визначитися з новим головним тренером.

Зараз флорентійський клуб прискорив роботу над запрошенням Де Дзербі. "Фіалки" активізувалися через інтерес Шахтаря до Де Дзербі.

Повідомляється, що Де Дзербі прийме рішення про майбутнє протягом 7 – 10 днів.

Що відомо про інтерес Шахтаря до Де Дзербі

У сезоні-2020/2021 Шахтар під керівництвом Луїша Каштру вперше за 14 років не виграв жодного трофею. За даними порталу Transfermarkt, у португальського тренера закінчується контракт з Шахтарем 30 червня 2021. Шахтар буцімто не планує продовжувати угоду.

На початку весни з'явилися чутки, що Шахтар зацікавлений у запрошенні Де Дзербі. Дані Transfermarkt свідчать, що чинна угода Де Дзербі із Сассуоло закінчується 30 червня 2021 року.

Директор каналів "Футбол 1/2/3" Олександр Денисов, який наближений до Шахтаря, заявив, що Де Дзербі дійсно цікавить "гірників".

Італійський журналіст Ніколо Скіра повідомив, що у запрошенні Роберто Де Дзербі зацікавлений директор Шахтаря з футболу Дарійо Срна. Італійські ЗМІ навіть повідомили, що Шахтар провів перемовини з тренером.

Все той же Ніколо Скіра інформує, що донецький клуб пропонує тренеру контракт на 2 роки. Також Скіра повідомив, що Шахтар готовий платити італійцю 4 мільйони євро в рік.

41-річний Де Дзербі тренує Сассуоло з літа 2018 року. Під його керівництвом команда перебуває на 8 сходинці в Серії А. Кар'єру тренера розпочав восени 2013 року, очоливши Дарфо Боаріо. Також працював у Фоджа, Палермо та Беневенто.