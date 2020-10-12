Испания пугает Украину сумасшедшими голами на тренировке перед матчем Лиги наций: видео
Перед матчем с Украиной, который состоится на НСК "Олимпийский" в Киеве 13 октября, сборная Испании провела тренировку в Мадриде.
Испанские футболисты отличились сумасшедшими по красоте голами. Видео опубликовала федерация футбола Испании в твиттере.
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Украина – Испания: перед матчем
- Сборные Украины и Испании матч Лиги наций проведут во вторник, 13 октября. Игра состоится в Киеве на НСК "Олимпийский".
- Первый матч в Испании между этими командами в рамках Лиги наций закончился разгромным поражением украинцев 4:0.
- Перед очной встречей в Киеве, обе команды провели по два матча в октябре – товарищескому и в рамках Лиги наций. Сборная Украины оба матча проиграла – уступила на выезде Франции 7:1, а дома проиграла Германии 1:2. Испанцы же на выезде сыграли в нулевую ничью с португальцами, а дома минимально обыграли швейцарцев после ошибки защиты соперников.
- Поэтому сборная Украины проиграла три последних матча – Испании, Франции и Германии с общим счетом 2:13. И теперь их снова ожидает матч против Испании.
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