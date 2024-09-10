В столице Франции Париже завершились Паралимпийские игры-2024. Сборная Украины заняла седьмое место в общем зачете, получив 82 медали разного достоинства.

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Долгожданное "золото"

Также в топ-15 рейтинга попал и Иран, у которого 8 золотых наград. Эта страна могла бы расположиться выше в зачете, но ее легкоатлет Бейт Саях попал в скандальную историю.

Спортсмен участвовал в соревнованиях по метанию копья в классе F41, который предназначен для людей с аномально низким ростом. На Паралимпиаде-2020 Бейт взял "серебро", поэтому в Париже считался одним из фаворитов соревнования.

В итоге для 37-летнего Саяха все сложилось почти идеально. Иранец не только выиграл золотую медаль, а еще и побил паралимпийский рекорд. Его копье полетело на 47,64 метра.

Два скандала за выступление

Впрочем, на церемонию награждения Бейт не был допущен, ведь его медаль была аннулирована. Оказалось, что во время выступления иранец умудрился заработать два предупреждения за неспортивное поведение.

Сначала после выполнения броска Саях продемонстрировал жест перерезания горла. Это было оценено Паралимпийским международным комитетом как неуважение к соперникам. А позже парень достал большой черный флаг с неизвестным призывом красного цвета на арабском языке.

Как оправдывались иранцы

Саяха обвинили в продвижении политических лозунгов. Представители Ирана сразу подали жалобу на такие решения. Они утверждают, что флаг был посвящен религиозной теме, а именно жене первого шиитского имама Хазрата Уммула Банина.

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Более того, президент Ассоциации паралегкой атлетики Ирана Алиасгар Хадизаде отметил, что и жест с "перерезанием" горла не был оскорбительным. Он апеллирует, что в Иране именно так празднуют, когда бьют какие-то рекорды.

В конце концов жалобы иранцев ни к чему не привели. Бейта оставили без медали, а золотая награда в итоге досталась Навдилу Сингху из Индии. Китаец Сун Пенсян получил "серебро" вместо "бронзы", а к наградам присоединился и представитель Ирака Вилдан Нухайлави.