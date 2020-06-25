В Харькове во время футбола умер иностранец. Инцидент произошел 24 июня на одном из мини-футбольных полей стадиона "Металлист".

Как сообщает "Місто Х" со ссылкой на полицию, умерший – гражданин Ирака. На момент смерти ему было 29 лет.

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Парню стало плохо во время игры

Как заявили в полиции, 29-летнему гражданину Ирака стало плохо во время игры в футбол.

"На место была вызвана "скорая", однако спасти молодого человека не удалось", – отметили в ведомстве.

Тело умершего было направлено в морг.

Очевидец Евгений рассказал об инциденте во время игры. По его словам, парень во время бега упал и больше не смог встать.

Он добавил, что врачи скорой помощи долго пытались его спасти.

Видео с места события (18+)

В "скорой" не было дефибриллятора

Как сообщает "Футбол 1,2,3", пользователи в соцсетях пишут, что в карете скорой не оказалось дефибриллятора.

"Через 20 минут приехала вторая машина экстренной помощи, в которой был неисправный дефибриллятор. 40 минут парня "качали" вручную, но безрезультатно", – говорится в сообщении.

Полиция квалифицировала произошедшее по статье "убийство" (ч. 1 ст. 115 УК Украины) с пометкой "естественная смерть". Назначена экспертиза.