Игрока НБА арестовали в аэропорту из-за связи с наркотиками

Американский баскетболист Торин Принс 25 августа был арестован в международном аэропорту Майами. Дело касается "опасных наркотиков".

Серьезный удар по карьере игрока

По информации журналиста, Принс был арестован в аэропорту на основании ордера на арест. Отмечается, что баскетболист имел связь с "опасными наркотиками".

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Принса взяли под стражу и доставили в исправительный центр Тернера Гилфорда Найта в Майами. Сам ордер был издан в штате Техас.

Недавно 28-летний форвард подписал новый двухлетний контракт с Миннесотой на 16 миллионов долларов.

В прошлом сезоне форвард принял участие в 69 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем за игру 7,3 очка, совершал 2,5 подбора и отдавал 1 результативную передачу.

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