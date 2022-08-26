Игрока НБА арестовали в аэропорту из-за связи с наркотиками
Источник:твитер журналиста Энди Слейтера
Американский баскетболист Торин Принс 25 августа был арестован в международном аэропорту Майами. Дело касается "опасных наркотиков".
Серьезный удар по карьере игрока
По информации журналиста, Принс был арестован в аэропорту на основании ордера на арест. Отмечается, что баскетболист имел связь с "опасными наркотиками".
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Принса взяли под стражу и доставили в исправительный центр Тернера Гилфорда Найта в Майами. Сам ордер был издан в штате Техас.
Недавно 28-летний форвард подписал новый двухлетний контракт с Миннесотой на 16 миллионов долларов.
В прошлом сезоне форвард принял участие в 69 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем за игру 7,3 очка, совершал 2,5 подбора и отдавал 1 результативную передачу.
Похожая ситуация
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- 32-летнему чемпиону НБА в составе Кавальерс грозит до двух лет лишения свободы и штраф в размере 10 тысяч долларов, если его осудят по обвинению в совершении уголовного преступления.