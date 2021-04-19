В середині третього періоду, коли Донбас був попереду 3:0, на льоду спалахнула бійка між Романом Кобелєвим та Умедом Гільмановим.

До теми Донбас розгромив Сокіл та виграв другий матч фінальної серії плей-офф УХЛ

Хокеїсти доволі довго були в рукопашному бою, допоки Кобелєву не вдалося зняти через голову суперника його з футболку, після чого повалити на лід. Лише тоді арбітри втрутилися та розтягнули забіяк.

Відео бійки Кобелєва та Гільманова

Сам матч закінчився більш ніж переконливою перемогою Донбасу з рахунком 5:1. Чотири з п'яти своїх шайб гравці донецької команди закинули, перебуваючи у більшості. Чисельну перевагу на льоду у закинуту шайбу втілили і гравці Сокола. Правда це сталося за три хвилини до кінця гри, коли вони вже пропустили п'ять разів.

Донбас лідирує у серії до чотирьох перемог з рахунком 2:0. Тепер серія переїде до Києва. Тут команди зіграють 21 та 23 квітня. За потреби, додаткові матчі проведуть 26, 28 та 30 квітня.