Конфлікт з новою силою розгорівся після того, як у федерації заявили, зо УХЛ більше не має права проводити чемпіонат України. Хоча за договором, в УХЛ ще на рік підписана угода. Але ФХУ достроково розірвала її через порушення. Відтак УХЛ звернулася до суду.

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Після того тренерський штаб збірної оголосив список гравців, яких викликали на збори. Але не всі хокеїсти прибули. Серед відсутність – гравці Донбасу. У клубі це пояснили тим, що у хокеїстів зараз відпустка, і федерація повинна сама контактувати зі спортсменами щодо їх виклику.

Федерація розпочинає перевірку

У федерації переконані, що керівництво Донбасу спеціально не відпускає своїх гравців до збірної.

"Наголосимо, що з сезону-2018/2019 року були систематичні спроби протидії в підготовці національної команди з боку ХК "Донбас". У разі виявлення порушень після внутрішнього розслідування ФХУ до хокейного клубу "Донбас" можуть бути застосовані дисциплінарні санкції, а саме: заборона команді брати участь у змаганнях, які проводяться під егідою ФХУ, та в Континентальному Кубку", – йдеться в заяві ФХУ.

Хокеїсти вимагають перевибори президента

На сайті УХЛ після цього було опубліковано лист з підписами гравців та представників клубів. Загалом там понад 60 підписів гравців збірної України та клубів УХЛ, тренери, а також співробітники українських команд

Вони висунули ряд вимог:

публічні вибачення від президента федерації Георгія Зубка, який назвав УХЛ "антиукраїнським чемпіонатом",

реорганізація ФХУ і проведення нових виборів, до яких будуть допущені всі бажаючі кандидати.

Також гравці заявили, що в разі невиконання вимог з боку федерації, вони залишають за собою право відмовитися від участі в будь-яких спортивних заходах під егідою ФХУ.

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Донбасу загрожує покарання

За день до цього, 28 квітня, Донбас відправив у Федерацію хокею України заявку на участь в Континентальному кубку-2022. Донецький клуб претендує на право проведення другого раунду змагання на базі броварської арени "Термінал".

Відзначимо, що згідно з Регламентом проведення Континентального кубка, заявка повинна бути підтверджена відповідною національною асоціацією, яка буде виступати гарантом виконання зобов'язань її клубом-учасником Континентального кубка.

Натомість у федерації поки не спішать її підтверджувати. Все через те, що там розпочали розслідування через неявку гравців команди на збори національної збірної. Надання IIHF заявки від України заплановано до 7 травня 2021 року. І навіть заявили, що замість Донбасу в турнірі виступить київський Сокіл.