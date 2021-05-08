Британець проїхав своє найшвидше коло за 1:16,741. З відставанням в 36 тисячних секунди на другому місці розташувався гонщик Red Bull Макс Ферстаппен, а трійку лідерів замкнув напарник Хемілтона Валттері Боттас з результатом 1:16,873.
До слова Росіянин Мазепін вилетів з траси під час кваліфікації гран-прі Іспанії: відео
Результати кваліфікації гран-прі Іспанії
Рекордний поул Хемілтона
- Для Хемілтона цей поул-позишн буде вже 100-м в кар'єрі у Формулі-1. Для цього британцеві знадобилося 270 гран-прі.
- Друге місце за кількістю поул з великим відставанням займає Міхаель Шумахер – 68. Серед діючих пілотів 57 поулів у Себастьяна Феттеля.